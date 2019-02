Noceto: doppio senso nel fine settimana sul ponte sul Recchio, da lunedì ancora senso unico alternato per lavori

La Provincia di Parma - Servizio Viabilità comunica che si tornerà a circolare normalmente a doppio senso di marcia nei giorni di domani sabato 16 febbraio e di domenica 17 sulla Strada provinciale 357 “di Fornovo” a Noceto, in corrispondenza del ponte sul torrente Recchio. Infatti il cantiere chiude per il fine settimana, avendo concluso i lavori di una corsia, e la circolazione torna alla normalità per due giorni.

Poi il cantiere riapre lunedì 18 febbraio, fino a venerdì 22 febbraio con il ritorno del senso unico alternato, per completare la sistemazione dei giunti di dilatazione sul manufatto stradale nella seconda corsia. Il traffico sarà regolato da semaforo.

Si prevede per sabato 23 la fine dei lavori e quindi il ripristino definitivo della circolazione a doppio senso.