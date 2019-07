Nuova intesa per migliorare i tempi di attesa tra le due Aziende sanitarie di Parma e gli Ospedali privati accreditati

Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria fanno rete insieme agli Ospedali privati accreditati – clinica Città di Parma, Piccole Figlie Hospital e clinica Val Parma – con la sigla di un nuovo accordo per migliorare le liste d’attesa degli interventi chirurgici programmati.

Obiettivo questo, definito a livello nazionale nel Piano Nazionale Gestione Lista d’Attesa e recepito in Regione con delibera di Giunta n. 603 del 2019, che in Emilia-Romagna e nella nostra provincia è da sempre all’attenzione delle Direzioni delle due Aziende sanitarie. Infatti, sono anni che le sinergie messe in campo a livello regionale e locale per rispettare i tempi di accesso a visite ed esami specialistici previsti dalla Regione, sono finalizzate anche alla gestione dell’attività chirurgica.

E quindi, per il triennio 2019-2021, con il parere favorevole della Conferenza Sociale e Sanitaria Territoriale, le due Aziende sanitarie hanno già messo nero su bianco obiettivi, azioni e risorse per assicurare ai cittadini di Parma e provincia un appropriato, equo e tempestivo accesso ai servizi sanitari sia ambulatoriali che ospedalieri.

In particolare, in ambito ospedaliero, il Piano provinciale definisce le azioni per assicurare i tempi di attesa previsti per gli interventi chirurgici oggetto di monitoraggio, in base alle classi di priorità. Si tratta di interventi chirurgici che vanno dal trattamento di patologie tumorali alla protesi d’anca, mentre le classi di priorità sono: A, intervento da eseguire entro 30 giorni, B entro 60 giorni, C entro 180 giorni, D entro 12 mesi.

Oggetto dell’accordo oggi presentato sono gli interventi chirurgici programmati, a favore di persone in attesa di ricovero all’Ospedale Maggiore. Si tratta di interventi di bassa complessità, ma ad altissima richiesta a Parma e provincia, quali ernie, esportazione di cistifellea in laparoscopia, legatura e stripping di vene delle gambe (varici), trattamento di emorroidi.

L’accordo sottoscritto da Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria con clinica Città di Parma, Piccole Figlie Hospital e clinica Val Parma prevede che dal primo luglio a fine anno, questi Centri garantiscano 242 interventi. L’accordo oggi firmato si aggiunge a un protocollo d’intesa già siglato tra Azienda Ospedaliero-Universitaria e clinica Città di Parma, grazie al

quale prosegue la collaborazione in area ortopedica per interventi di traumatologia a bassa complessità.

D’intesa tra AUSL e Ospedale Maggiore è stata inoltre aumentata l’offerta di interventi chirurgici da parte dell’Ospedale Santa Maria di Borgotaro con ulteriori 50 interventi di colecistectomia laparoscopica e riparazione di ernia inguinale nel 2019, che raddoppieranno a 100 nel corso del 2020. E’ stata inoltre avviata una collaborazione tra gli Ospedali di Vaio e di Borgotaro con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria per l’area ortopedica.

Gli operatori dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria contatteranno le persone inserite nelle proprie liste, per proporre il ricovero in uno dei tre Centri privati accreditati o all’Ospedale Santa Maria.

I NUMERI DELL’ACCORDO PER LA CHIRURGIA (con clinica Città di Parma, Piccole Figlie Hospital e clinica Val Parma)

Patologia n. interventi

Ernia inguinale in ricovero ordinario 60

Ernia inguinale in day hospital 40

Trattamento emorroidi in ricovero ordinario 20

Trattamento emorroidi in day hospital 6

Colecistectomia laparoscopica 80

Erniaombelicale in day hospital 16

Varicigambe in day hospital 20

TOTALE 242

I NUMERI DELL’ACCORDO PER LA TRAUMATOLOGIA (con clinica Città di Parma)

150 interventi nel corso del corrente anno per fratture di piccoli segmenti, tendine d'achille e fratture malleolari semplici.