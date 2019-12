Nuova sede per la Pediatria di comunità di Fidenza

La Pediatria di comunità di Fidenza ha una nuova sede. Dal 10 dicembre, il servizio dell’Azienda USL dedicato ai più piccoli è operativo al piano terra del corpo O del complesso sanitario di Vaio.

Significativi i miglioramenti della nuova collocazione, a partire dall’accessibilità, grazie alla sistemazione del servizio a piano terra (prima era al secondo piano del corpo D). Migliora anche il comfort, grazie a locali più ampi, con una sala d’attesa dedicata.

Non solo, il Piazzale delle Rose del complesso sanitario di Vaio, da cui si accede alla Pediatria di comunità, avrà un’area giochi a disposizione dei bimbi.

La Pediatria di Comunità di Fidenza nella sede di Vaio garantisce le vaccinazioni in età pediatrica a oltre 5.000 bimbi l’anno. I genitori ricevono una lettera di invito alla vaccinazione obbligatoria, con una proposta di appuntamento, che è possibile modificare chiamando il numero 0521 - 1686811, da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30. Allo stesso numero, è possibile prenotare anche le vaccinazioni consigliate, non obbligatorie. Mentre, per avere informazioni sanitarie sulle vaccinazioni pediatriche è attivo il numero 0524.515777, in funzione dalle 10 alle 13 da lunedì a venerdì.