Ospedale Maggiore: gli amici di Luigi Ablondi donano un respiratore polmonare

Per ricordare la passione, la dedizione che il dottor Luigi Ablondi ha sempre espresso durante la sua carriera personale e professionale. Questa la motivazione con cui gli amici di Luigi Ablondi, il medico parmigiano scomparso lo scorso marzo, hanno voluto accompagnare la donazione destinata all’Ospedale Maggiore di Parma.

Nato a Parma nel ’54 il dottor Ablondi aveva guidato l’Ospedale di Crema per undici anni, fino al 2019, dopo essere stato direttore sanitario dell’Asl della Provincia di Cremona. Professionista conosciuto e stimato in città, il primo pensiero di famigliari e amici per una donazione in sua memoria è andato ad un’apparecchiatura che potesse servire all’ambiente di lavoro in cui il dottor Ablondi ha speso le sue energie di medico, quindi alla sanità. E la scelta è caduta su un ventilatore polmonare destinato alla 1° Anestesia e Rianimazione diretta da Sandra Rossi.

Alla consegna, avvenuta questa mattina, erano presenti il fratello Mauro Ablondi ed Elisabetta Sartori, medico dell’Azienda ospedaliero-universitaria, insieme al padre Franco. A loro sono andati i più sentiti ringraziamenti per la sensibilità dimostrata da parte della direttrice Sandra Rossi e dal commissario straordinario dell’Azienda Massimo Fabi che ha ricordato con affetto il dottor Ablondi e alle persone, medici e sanitari, che sono scomparse durante questa dolorosa epidemia.