Panocchia: ecco come sarà la nuova piazza

Una Piazza nuova per Panocchia. Da immaginare insieme. Questo lo scopo dell’Assemblea pubblica che si è tenuta presso le sale dell’ex scuola elementare dove il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, l’Assessore ai Lavori Pubblici Michele Alinovi, Sabrina Ghidini coordinatrice del CCV di Vigatto e l’architetto progettista Corrado Signorini di Parma Infrastrutture hanno illustrato ai residenti, convocati in assemblea pubblica, il progetto di riqualificazione che interesserà la piazza a partire dal prossimo mese di Giugno.

Il progetto è maturato a seguito di un primo incontro pubblico fatto nel 2019, nel quale sono state raccolte le esigenze dei cittadini che hanno guidato le scelte progettuali per la riqualificazione della piazza, immaginata non solo più sicura grazie all’eliminazione e sostituzione dei pini marittimi, che hanno sconnesso buona parte della pavimentazione, ma anche come uno spazio pubblico vitale, un luogo di riferimento e di socializzazione per gli abitanti grazie alla revisione della viabilità che attualmente è un luogo più dedicato alle auto che alla socializzazione della comunità.

I rendering proposti hanno illustrano una piazza completamente riqualificata. “I lavori non andranno ad eliminare gli stalli sosta, che verranno mantenuti ed adeguatamente illuminati. Come verranno mantenute le alberature. Rispetto ai pini marittimi presenti attualmente, sono però previsti alberi che nel tempo, con il lavoro di radicamento, non andranno ad intaccare la pavimentazione.” Oltre i dettagli è la nuova funzione che è emersa dal disegno in cui ha preso forma la nuova piazza. L’istituzione di una nuova viabilità ne renderà più fluido il traffico, la realizzazione di marciapiedi renderà più sicuro il transito dei pedoni, nuovi elementi di arredo urbano realizzati con materiali ecologici e riciclati (panchine e tavoli) e un pergolato coperto di piante rampicanti creeranno una piccola oasi di fresco, ma realizzeranno anche una piazza funzionale, idonea ad accogliere anche eventi come feste e mercatini.

L’inizio dei lavori è previsto per giugno, per la durata di circa 5 mesi, e con un importo a carico del Comune di Parma di € 300.000 euro.