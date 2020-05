Parcheggio Stazione, riapre il Piano -1

Il gestore del parcheggio Stazione, comunica Il gestore del parcheggio Stazione, comunica dal 19 maggio è stato riaperto il Piano -1 e poi, a seguire, sarà riaperto anche il Piano -2, compatibilmente con la richiesta dell’utenza. Si ricorda che il parcheggio era stato chiuso provvisoriamente in marzo per l’emergenza sanitaria in atto- La riapertura coincide quindi con le linee del DPCM 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – fase 2. Pertanto, si raccomanda agli utenti di seguire scrupolosamente i protocolli di sicurezza impartiti dal Governo anche all’interno del Parcheggio. E’ inoltre importante ricordare che il parcheggio permette l’ingresso con riconoscimento della targa tramite telecamera e che pertanto non è necessario ritirare il biglietto all’ingresso; ciò consente di limitare ulteriormente i contatti, come del resto utilizzando l’app Easypark, che ricordiamo che è un’altra opzione di pagamento attiva. Cogliamo l’occasione per informare che riprendono tutti i servizi della Mobilità nel polo intermodale della Stazione; insieme alla Cicletteria e alla doppia postazione di Bike sharing da 30 colonnine. Viene inoltre riattivato in Stazione anche il car sharing gestito da Infomobility con la postazione in via Monte Altissimo. La fruibilità dei parcheggi in struttura è uno degli elementi fondanti le dinamiche di mobilità urbana ed è intenzione dell’ Amministrazione Comunale valorizzarne sempre più l’importanza, a fronte della necessità ed opportunità che abbiamo oggi , in post lockdown da Covid19, di mettere a disposizione sempre più spazi pubblici su strada per la mobilità dolce. Ringraziando per la preziosa collaborazione, si auspica un rientro alla normalità nel più breve tempo possibile.

