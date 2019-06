Parco Ducale chiuso da lunedì 10 a mercoledì 12 giugno

Parco Ducale chiuso da lunedì 10 giugno a mercoledì 12 giugno compreso per interventi di manutenzione straordinaria sulle alberature. Gli interventi, prescritti dagliagronomi, sono messi in atto a tutela della sicurezza dei fruitori del Parco e prevedono azioni mirate sugli alberi per migliorarne la sicurezza statica. La chiusura del Parcopermetterà di lavorare in tempi il più possibile contenuti, escludendo ogni rischio per l’incolumità dei non addetti ai lavori. Si tratta di attività che erano state programmate, in un primo tempo, nel mese di maggio, ma che, a seguito delle avverse condizioni meteo, sono slittate e giugno.