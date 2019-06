Parma 2020: all'Auditorium Mattioli del Palazzo del Governatore incontro con i vincitori del bando

Proficuo incontro, questa mattina, nell'Auditorium Mattioli, del Palazzo del Govrnatore, tra i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale ed i soggetti selezionati come idonei, grazie all'avviso pubblico lanciato dal Comune, in vista di Parma Capitale della Cultura per il 2020. In una sala gremita, il Sindaco Federico Pizzarotti, l'assessore alla Cultura Michele Guerra e la coordinatrice dei progetti di Parma 2020, Francesca Velani, hanno incontrato i rappresentati delle Associazioni e delle realtà di Parma e non solo, referenti dei progetti valutati idonei. Al bando hanno partecipato oltre 286 progetti e sono stati valutati idonei 142. Si è trattato di un momento di confronto e approfondimento sui temi organizzativi più concreti ma anche per tenere conto delle differenti necessità ed approfondire gli aspetti strategici legati ad una efficace programmazione e realizzazioni dei progetti.