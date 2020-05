"Parma Capitale della Cultura anche nel 2021"

Parma rimarrà Capitale della Cultura anche nel 2021. Non è ancora ufficiale ma nella bozza del Ministero dei Beni Culturali per il Decreto Rilancio sarebbe contenuta l'indicazione di prolungare i termini per quanto riguarda la nostra città, vista l'emergenza Covid-19 in corso dalla fine del mese di febbraio.

Il decreto Rilancio

Si chiamerà decreto rilancio l'atteso provvedimento a cui il governo sta lavorando per varare le misure economiche per fronteggiare la fase 2 dell'emergenza coronavirus. La bozza del testo contiene un lungo documento di 766 pagine che raccoglie le proposte normative di tutti i ministeri, alcune, viene riferito, già superate, altre che andranno sotto forma di emendamenti nel decreto liquidità in discussione in Parlamento e altre che faranno parte del decreto atteso nei prossimi giorni tra cui il sostegno alle famiglie, l'allungamento della cassa integrazione e i fondi per la sanità.