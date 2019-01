Parma: in anteprima la nuova special collection di Erreà

Erreà Sport, sponsor tecnico dei crociati, ha realizzato in anteprima per il Parma Calcio una nuova collezione di capi casual e tempo libero caratterizzata dalla celebre e iconica banda completamente personalizzata.

Grazie a questa “Special Collection”, il Parma Calcio sarà, infatti, tra i primi club di serie A italiana a poter imprimere ed esprimere la propria identità sul motivo della banda, personalizzata su misura della società in ogni suo singolo elemento.

Con un forte ed evidente richiamo alla terza divisa dell’attuale stagione 2018-2019, che tanto successo ha riscosso tra addetti ai lavori e tifosi, i nuovi capi STRIPE iD si presentano a base nera su cui risalta la banda stampata lungo le maniche e i pantaloni contornata di profili gialloblù. Al suo interno, in bianco, la scritta Parma Calcio in maiuscolo, è ripetuta e incastonata dai loghi Erreà.

Una collezione freetime, che farà il suo debutto domenica 27 gennaio in occasione del match casalingo contro la Spal e che anticiperà le tendenze per la prossima stagione ma soprattutto che vuole segnare una nuova era di personalizzazione che ha come protagonista la banda, nuovo spazio su cui poter costruire e comunicare la propria unica e inimitabile immagine.

Acquista subito nello store online del Parma Calcio 1913: bit.ly/acquista-ora-eshop

Scopri di più su: stripeid.errea.com