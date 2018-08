Paura a Giarreto per una fuga di gas: chiuso il traffico sulla Massese

Fuga di gas in località Giarreto e circolazione interrotta: questa mattina, verso le ore 9,30, sono intervenuti d'urgenza i tecnici di Ireti per riparare la condotta del gas che scorre sotto la sede stradale in località Giarreto, sulla S.P. Massese, e serve le utenze della zona. Gli operatori hanno provveduto ad isolare il tratto di condotta danneggiata, e stanno procedendo alle operazioni di scavo per le riparazioni del caso. Sul posto sono intervenute le Forze dell'Ordine ed i Vigili del Fuoco che, a scopo precauzionale, hanno disposto la chiusura della strada provinciale fino alla completa riparazione della tubazione. I lavori sono in corso: si conta di riuscire a riparare il guasto nel primo pomeriggio.