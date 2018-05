Piazzale Salvo d'Acquisto: da venerdì sarà attivo il nuovo varco

Da venerdì 18 maggio sarà attivo il nuovo varco situato in piazzale Salvo D'Acquisto. Si tratta del quarto occhio elettronico che vigilerà sull'accesso al centro storico: si aggiunge, infatti, a quelli presenti all'inizio di via XXII Luglio, quello posizionato in viale Toscanini appena dopo l'incrocio con ponte Caprazucca verso il centro città, e quello posizionato in viale Mariotti all'altezza della rotatoria con la Pilotta verso il centro città

