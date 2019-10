Piena del Po: allerta meteo della Protezione Civile

A causa delle forti precipitazioni registrate in questi giorni sull’Italia nord-occidentale è Allerta Gialla: è previsto infatti il passaggio di una piena ordinaria (codice Giallo) sui tratti piacentini del fiume Po già dalla serata di martedì 22 ottobre. L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R ed Aipo, ha emesso un’Allerta Gialla per Rischio idraulico sulla macroarea H (sezione di Piacenza del Po), valida alle ore 12 del 22 ottobre. Nel corso della giornata di oggi, mercoledì 23 ottobre, il transito della piena nel Piacentino potrà arrivare a lambire la soglia 2, corrispondente al Codice colore Arancione. Nessun fenomeno meteorologico significativo è invece previsto per oggi: la presenza di un vasto campo anticiclonico presente sul bacino del Mediterraneo continuerà a mantenere condizioni di tempo stabile sulla regione