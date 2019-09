Piste ciclabili e dei marciapiedi, stanziati 630 mila euro: tutti gli interventi

Ammontano a 630mila euro le risorse stanziate dal Comune per dare seguito al progetto di sistemazione di alcune piste ciclabili e dei marciapiedi inseriti negli itinerari strategici del Bici Plan della città di Parma. Gli interventi sono stati programmati dall'Assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Alinovi, in sinergia con l'Assessorato alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, guidato da Tiziana Benassi. I lavori sono in carico a Parma Infrastrutture Spa che si occupa della manutenzione del patrimonio comunale.

“Prosegue l'impegno del Comune – sottolineano gli Assessori Tiziana Benassi e Michele Alinovi – per favorire la mobilità sostenibile attraverso la manutenzione straordinaria e la riqualificazione di piste ciclabili e marciapiedi, vie sicure di spostamento per ciclisti e pedoni. Parma conta su una rete di piste ciclabili di oltre 135 chilometri che si irradia nel tessuto urbano e costituisce l'ossatura di un sistema di mobilità urbana alternativo all'utilizzo dell'auto privata negli spostamenti casa – lavoro e casa – scuola. La sicurezza di ciclisti e pedoni è una priorità e i lavori previsti servono anche a questo”.

Si tratta di interventi volti alla messa in sicurezza degli itinerari strategici del Bici Plan, grazie al ripristino della superficie di calpestio ed alla sistemazione di cordoli ammalorati. Il rifacimento del fondo dei tratti di piste ciclabili interessate dai lavori avverrà con un particolare tipo di asfalto, resistente alle intemperie ed in grado di essere performante per i fruitori.

Gli interventi sono suddivisi in due lotti, il primo da 315 mila euro comprende le seguenti strade: via Mantova nel tratto compreso tra l'incrocio con via Zarotto fino all'altezza dell'incrocio con via Parigi, con il rifacimento della pista ciclabile. Via Fleming, con rifacimento dei cordoli e del fondo della pista, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Volturno e l'incrocio con via Colli; e via San Leonardo, con rifacimento della pista ciclabile, nel tratto compreso tra l'incrocio con la tangenziale e l'incrocio con via Bertolucci, poco prima della rotatoria dell'autostrada.

Il secondo lotto, da 315 mila euro, comprende i seguenti interventi con particolare riguardo all'asse Est – Ovest.

In via Emilia Est, nel tratto compreso tra barriera Repubblica/piazzale Vittorio Emanuele II e incrocio con via Zarotto e via Mantova (rotatoria Strada Elevata), sistemazione su ambo il lati della della pista ciclabile, con interventi anche in corrispondenza del tratto di pista ciclabile della rotatoria di “Strada Elevata”.

Altro intervento importante riguarda la sistemazione del fondo della pista ciclabile nel tratto che corre da piazzale Santa Croce (inclusa), lungo via Gramsci, fino a piazzale Caduti del Lavoro.

In via Emilia Ovest verrà, poi, rifatto un tratto del fondo della pista ciclabile che corre dalla rotatoria tra via Emilia Ovest e via Cremonese fino a via Rattazzi.

Altro tratto interessato da interventi di manutenzione straordinaria del fondo della pista ciclabile e dei cordoli in via Emilia Ovest è quello che corre da via Rattazzi, su via Emilia Ovest, fino alla rotatoria tra via Emilia Ovest e la Tangenziale Ovest.