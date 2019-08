Pizzarotti: "Felice del mio attestato per il corso di apicoltura biologica"

"Questa mattina mi è arrivata una bella notizia: attestato di frequenza di apicoltura di base e biologica, dopo un intenso corso davvero entusiasmante. Coltivare le proprie passioni nel (poco) tempo libero, che bella invenzione". Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti ha postato su Facebook la foto dell'attestato di frequenza di un corso di apicoltura di base e biologica. I commenti dei lettori sono tutti entusiastici per la condivisione di una parte di vita privata che, molto spesso, non emerge nelle cronache quotidiane della politica locale e nazionale che, soprattutto nell'ultimo periodo, vedono il sindaco e presidente di Italia in Comune, al centro del dibattito tra le forze politiche.