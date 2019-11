Qualità della vita: Parma perde 14 posizioni e scende al 20esimo posto

La nostra città scende al 20esimo posto nella classifica stilata, ogni anno, da Italia Oggi, sulla qualità della vita. Parma infatti scende dal sesto al ventisimo posto. Lo scivolamento è dovuto soprattutto alla retrocessione in alcuni ambiti, prima di tutto quello della sicurezza. Secondo la classifica infatti la nostra città si piazza in 99esima posizione per quanto riguarda i reati. Nel 2018 invece Parma era all'86esimo posto. Contribuiscono allo scarso risultato anche le posizioni per istruzione e formazione - siamo scesi al 19esimo posto - e per il tenore di vita: dalla prima posizione infatti siamo scesi al sesto posto. Per qunato riguarda invece affari e lavori saliamo dalla 19esima all'ottava posizione, recuperando diversi punti. Anche per l'ambiente va meglio: dalla 49esima posizione siamo infatti avanzati fino alla 26esima.