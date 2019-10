Rainieri: "Scongiurare la chiusura della sede di Salsomaggiore della lavanderia La Salsese"

Scongiurare la chiusura della lavanderia La Salsese, storica attività di lavaggio industriale e noleggio di biancheria con sede e stabilimento a Salsomaggiore Terme. A chiederlo, con una interrogazione alla giunta, è il consigliere della Lega Fabio Rainieri.

Lo stabilimento conta più di 50 dipendenti e lo scorso mese di agosto 2019 è stato rilevato dalla società 'New Fleur', con sede e stabilimento a Coltaro di Sissa e "a seguito della definitiva acquisizione- sottolinea l'esponente del Carroccio-, era stato garantito alle rappresentanze sindacali dei dipendenti il mantenimento sia dei livelli occupazionali sia della sede operativa a Salsomaggiore Terme". Ma successivamente "la proprietà avrebbe espresso la volontà di attuare una riorganizzazione aziendale che prevede la chiusura della sede operativa di Salsomaggiore e l'avvio di procedure di licenziamento per esubero di personale".

Rainieri sottolinea come "i dipendenti siano soprattutto donne, molte delle quali non lontane dal pensionamento e residenti tra Salsomaggiore e le sue immediate vicinanze, che quindi avrebbero notevoli difficoltà sia a ricollocarsi lavorativamente, sia a recarsi allo stabilimento di Coltaro, raggiungibile solo attraverso mezzi privati per una distanza di quasi un'ora".