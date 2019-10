Salvini a Parma: "Pizzarotti? Pensa ai passi carrabili e non alla stazione"

Il leader della Lega ed ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini è arrivato a Parma, nel pomeriggio di oggi giovedì 31 ottobre, per sostenere la candidatura di Lucia Bergonzoni alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. Durante il suo comizio, che ha tenuto di fronte al bar Gavanasa di via Farini ha parlato delle elezioni regionali di gennaio e del sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

"Son contento perchè dopo cinquant'anni anche l'Umbria ha deciso di cambiare - ha esordito il leader della Lega. E' chiaro che sarà anche un voto con valenza nazionale. Non so se stasera guarderete i telegiornali perchè ogni giorno ne spunta una nuova. Oggi si sono inventati la tassa sulle auto aziendali, che rischia di essere una botta da 2 mila euro. Pensate per lavoratori che guadagnano tra i 30 mila e i 50 mila euro all'anno lordi perchè per gli imbecilli che abbiamo al Governo se uno guadagna 30 mila euro è ricco.

"Poi hanno introdotto la tassa sulle cartine delle sigarette, la tassa sulle lotterie, la tassa sulle bibite gassate e zuccherate, la tassa sulla plastica. Dalla Germania arriva una notizia che ha dell'incredibile: il Governo ha autorizzato dei charter che porteranno degli immigrati dalla Germania all'Italia, l'esatto contrario di quello di cui c'è bisogno. Noi abbiamo organizzato i voli per riportarli a casa loro mentre questi organizzano i voli per portarli a casa nostra".

"Dopo cinquant'anni - ha proseguito Salvini - manderemo a casa la sinistra dal Governo dell'Emilia-Romagna. Non è una certezza ma una possibilità: tornerà al centro il merito e chi ha voglia di lavorare, non più l'amico dell'amico, il cugino del dirigente del Pd di turno". Sul sindaco Federico Pizzarotti Salvini ha detto che "pensa ai passi carrabili -riferendosi alla polemica di questi giorni - e non alla situazione di insicurezza della stazione ferroviaria".

