Scarafaggi e sporcizia ovunque: chiuse due attività commerciali

La mattina del 6 giugno gli agenti di Polizia Municipale, insieme agli operatori del servizio Sian hanno controllato due attività commerciali di Parma, dove sono state riscontrate carenze igenico- sanitarie. Per questo ne è stata disposta l'immediata chiusura fino al ripristino delle normali condizioni igieniche. In particolare sono stati trovati insetti, scarafaggi e sporcizia nelle varie stanze dei due locali, che sono stati sottoposti ad un sopralluogo. Ora i proprietari dovranno adegursi alle norme igieniche ed intervenire all'interno degli edifici: fino a che ciò non avverrà non potranno riaprire le attività.

