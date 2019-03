Scialpi choc: "(Per il cuore) Ho rischiato di morire tre volte da gennaio"

Ancora seri problemi di salute per Giovanni Scialpi, già noti dopo l’impianto del pacemaker nell’ottobre 2015. In pericolo di vita da gennaio ad oggi 19 marzo, dimesso dall'ospedale, il cantante effettuerà domani (mercoledì 20 marzo) ultimo esame e giovedi il responso. Tramite un nuovo video social, il cantante lancia una sorte di allarme: "Ho rischiato di morire tre volte da gennaio", spaventando e preoccupando non solo i suoi fan.

Il post

Ho rischiato di #morire per tre volte da gennaio ad ora per un #aritmia non sostenuta dal #pacemaker mercoledì faccio l’esame giovedì saprò se sarò in #pericolo di vita costante oppure no.