Sciopero Mondiale per il Futuro: Parma si unisce alla protesta di Greta

Sciopero Mondiale per il Clima anche a Parma. Domani mattina, venerdì 15 marzo, alle 9.30 l'appuntamento è in piazzale Picelli. Come in tantissime altre città del Mondo anche nella nostra città si terrà la mobilitazione. "L'emergenza climatica senza precedenti a cui assistiamo non viene affrontata seriamente dai governi del mondo. Gli scienziati vengono ignorati. Con Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che sciopera da mesi ogni venerdì, vogliamo farci sentire per dire un chiaro e sonoro basta ai sistemi produttivi inquinanti e obsoleti. La politica deve ascoltare i cittadini e smettere di avvelenare il pianeta: inizi subito a imporre azioni a favore delle tecnologie alternative e rispettose del nostro mondo, per garantire un futuro alle nuove generazioni!".