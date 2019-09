Scuole di specializzazione in “Microbiologia e Virologia” e “Odontoiatria Pediatrica”: bandi aperti

Sono stati pubblicati sul sito web di Ateneo i bandi per le Scuole di specializzazione di Area Medica in “Microbiologia e Virologia” e in “Odontoiatria Pediatrica”, a.a. 2018-2019 dell’Università di Parma. L’accesso è riservato a chi sia in possesso di titolo di laurea diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia.

I posti disponibili per la Scuola in “Microbiologia e Virologia” sono venti, quelli per la Scuola in “Odontoiatria Pediatrica” sono tre. L'iscrizione alle Scuole è subordinata al superamento di una prova di ammissione.

La domanda di partecipazione alla prova di ammissione deve essere presentata esclusivamente on line. Il termine scade il 21 ottobre 2019 (ore 12) per la Scuola in “Microbiologia e Virologia”, e il 22 ottobre 2019 (ore 12) per la Scuola in Odontoiatria Pediatrica”.

Scuola di specializzazione in “Microbiologia e Virologia”

La Scuola si propone di formare specialisti che abbiano maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della batteriologia, virologia, micologia e parassitologia medica; dovranno aver acquisito specifiche competenze sulla morfologia, fisiologia, posizione tassonomica e genetica dei microrganismi, dei virus e dei parassiti, nonché sulle basi cellulari e molecolari della patogenicità dei microrganismi, dei virus e dei parassiti, sulle interazioni microrganismo-ospite, sul meccanismo d’azione delle principali classi di farmaci antimicrobici, antivirali ed antiparassitari e sulle applicazioni biotecnologiche dei microrganismi dei virus e dei parassiti; dovranno aver raggiunto la capacità professionale per valutare gli aspetti diagnostico-clinici delle analisi batteriologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche applicate alla patologia umana.

Scuola di specializzazione in “Odontoiatria pediatrica”

La Scuola si propone di formare specialisti che abbiano maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo dell’Odontoiatria Pediatrica e conoscenze teoriche, scientifiche e professionali relative alla fisiologia della crescita, dello sviluppo psicologico, sociale ed intellettivo del soggetto in età evolutiva e alla fisiopatologia, clinica, terapia e prevenzione delle malattie specialistiche odontostomatologiche in età pediatrica anche nei soggetti affetti da patologie sistemiche; sono specifici ambiti di competenza, oltre alla Odontostomatologia Pediatrica, la semeiotica funzionale e strumentale, la fisiopatologia, la clinica e la terapia intercettiva precoce delle malocclusioni.