Sei studenti di Architettura dell’Università di Parma all’International Design Workshop ARCHEA di Cesena

Sei studenti di Architettura dell’Università di Parma hanno partecipato nei giorni scorsi all’International Design Workshop ARCHEA - ARCHitectural European medium-sized city Arrangement di Cesena.

Dopo i convegni di Parma, Rouen, Gliwice e Aachen, il progetto ARCHEA - ARCHitectural European medium-sized city Arrangement, partenariato strategico composto da Alma Mater Studiorum Università di Bologna (capofila), Università di Parma, RWTH Aachen, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen (Germania), Politechnika Slaska di Gwilice, (Polonia), ENSA Normandie - Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie di Rouen (Francia), è entrato nel vivo con il primo International Architectural Design Workshop: “Redesigning the medium-sized European city: the ex-market area of Bologna”.

Nella sede di Architettura di Cesena, 30 studenti di 4 nazionalità delle 5 università coinvolte hanno progettato il completamento dell’area dell’Ex mercato ortofrutticolo di Bologna sotto la guida di tutor e docenti: Lamberto Amistadi e Ildebrando Clemente (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Enrico Prandi, Carlo Gandolfi e Paolo Strina (Università di Parma), Uwe Schroeder e Jana Ring (RWTH), Tomasz Bradecki e Agata Twardoch (Politechnika Slaska), Valter Balducci e Pierre Antoine Sahuc (ENSA Normandie).

A fine novembre si è svolta la giornata conclusiva in cui i progetti dei diversi gruppi sono stati presentati e discussi alla presenza di 4 visiting critics: Alessandro Camiz della Özyeğin University of Istanbul, Gino Malacarne dell’Università di Bologna, Raffaella Neri del Politecnico di Milano e Carlo Quintelli dell’Università di Parma.

L’unità di ricerca dell’Università di Parma è composta da docenti e ricercatori Icar/14 (in particolare il gruppo UALab del Dipartimento di Ingegneria e Architettura: Enrico Prandi, Carlo Quintelli, Marco Maretto, Carlo Gandolfi), dottorandi e borsisti (Paolo Strina, Giuseppe Verterame), mentre gli studenti selezionati con avviso pubblico sono Isabel Chiesa, Davide Fabbi, Ernesto Mario Frigerio, Camilla Garagna della Laurea in Scienze dell’Architettura, Irene Di Santo e Antonio Villa della Laurea magistrale in Architettura.

Nel corso del 2020 si terrà il secondo Workshop ad Aachen alla Fakultät für Architektur del Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, in cui saranno selezionati altri 6 studenti per sede.