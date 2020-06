Sicurezza: ecco le sei nuove Jeep della polizia Locale di Parma

Oggi sono stati presentati dall'Amministrazione i sei nuovi veicoli attrezzati per l'attività della Polizia Locale della Città di Parma. Sei Jeep modello Renegade sono le ultime nate dell'autoparco cittadino. I sei mezzi vanno a rimpiazzare altrettanti veicoli che hanno raggiunto la fine del servizio. Sono sei vetture a trazione integrale munite di livrea d'istituto e di dispositivi luminosi e sonori d'emergenza, hanno motorizzazione duemila diesel euro 6. Lo sforzo dell'Amministrazione è stato considerevole se si pensa che pur avvalendosi della procedura del mercato elettronico per la Pubblica amministrazione il costo complessivo 120.196 euro.

Il comandante, Roberto Riva Cambrino tiene a precisare:"Assistiamo oggi non solo all'avvicendamento di veicoli ma soprattutto ad un arricchimento del parco mezzi con la copertura di un segmento prima negletto. I fuoristrada, infatti, sono un'importante novità che arricchisce le possibilità operative del Corpo consentendo lo svolgimento con efficacia ed in sicurezza delle attività in zone impervie sia in occasione di eventi di Protezione Civile, sia per soddisfare esigenze di vigilanza ambientale."

“L’obiettivo costante dell’Amministrazione Comunale è dotare donne e uomini della Polizia Locale delle migliori attrezzature – commenta l’Assessore alla Sicurezza Cristiano Casa – per consentire loro di svolgere la loro opera per i cittadini e per la città di Parma nel migliore dei modi e in sicurezza. L’acquisto di questi 6 fuoristrada rappresenta una ulteriore dimostrazione di come l’Amministrazione Comunale continui ad investire nella sicurezza della città anche attraverso le dotazioni di servizio dei propri operatori.”