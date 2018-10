Smart City, l'esempio di Parma

All'interno del ciclo di incontri di formazione "Tecnologie Digitali e Giornalismo", organizzati dall'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna in collaborazione con Lepida, la società della Regione che si occupa di infrastrutture di telecomunicazione e PA Social, la prima associazione italiana dedicata alla nuova comunicazione, lo scorso 13 ottobre si è svolta la tappa di Parma dedicata ai temi della Smart City.

Il Convegno, tenutosi nell'auditorio della Casa della Musica è stato aperto dall'assessora al Servizio Informatica e Innovazione tecnologica del Comune di Parma Ines Seletti, che ha ricordato le innovazioni introdotte dal Comune di Parma nel suo percorso volto a fare della città una vera Smart City: “puntiamo a potenziare sempre di più i servizi on line, per evitare code agli sportelli, ridurre i tempi delle procedure e migliorare i servizi cittadini e da gennaio partiremo anche con l’iscrizione on line per i bimbi dei nidi e delle scuole materne”.

Tra i relatori, che hanno sviluppato i temi della smart cities, della smart comunities e dell'Agenda Digitale, Gianni Dominici, direttore generale di FORUMPA, Dimitri Tartari, coordinatore Agenda Digitale della Regione Emilia Romagna, Sergio Duretti, direttore Integrazioni Digitale- Lepida SpA,. Marisandra Lizzi di IPress Live ice e Marco Giorgi, Direttore Generale del Comune di Parma che ha illustrato la nuova macroorganizzazione del Comune e le innovazione introdotte nella Struttura Operativa Comunicazione “non si può pensare alla città del futuro con una organizzazione del passato, ed anche la comunicazione serve essere sempre più diffusa ed inclusiva, sviluppando le tecnologie digitali e le piattaforme social per aver una connessione immediata con i cittadini. Cittadini informati e sempre più in dialogo con la Pubblica Amministrazione: questa è la sfida importante che il Comune di Parma vuole giocare da protagonista”.

La mattinata è stata moderata da Luca Boccaletti, giornalista esperto di innovazione digitale componente Direttivo Aser.