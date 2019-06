Studente della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia premiato a Torino

Paolo Bastia, iscritto al terzo anno della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, diretta dal prof. Francesco Ceccarelli, nell’ambito del 6° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Specializzandi di Ortopedia e Traumatologia (AISOT) che si è tenuto a Torino nei giorni scorsi, ha ricevuto un premio messo in palio dalla Federation of Orthopaedic and Trauma Traines in Europe, organismo in seno all’European Federation of National Association of Orthopaedics and Traumatology (EFORT).

L’importante riconoscimento è stato ottenuto dal dott. Paolo Bastia con una comunicazione relativa al caso di un paziente che aveva subito un grave trauma agli arti inferiori. Nella lunga gestione del caso oggetto della relazione, Paolo Bastia è stato coadiuvato dai dott. Filippo Calderazzi e Antonio Carolla dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Il premio consiste in una borsa di studio per un periodo di aggiornamento teorico-pratico intensivo all’Istituto Humanitas di Milano, nel prossimo mese di luglio