Trenitalia, debuttano i treni regionali Rock e Pop

Venerdì 14 giugno si terrà il viaggio inaugurale dei nuovi treni regionali Pop e Rock di Trenitalia. Per l'occasione sarà possibile salire a bordo del treno Pop nelle stazioni di Rimini (alle 9.25), Cesena (alle 9.48), Forlì (alle 10.04), Faenza (alle 10.15) e a bordo del treno Rock nelle stazioni di Piacenza (alle 9.15), Parma (alle 9.53), Reggio Emilia (alle 10.10) e Modena (alle 10.26).

I due treni raggiungeranno contemporaneamente la città di Bologna dove, alle 11, sono previsti gli interventi di Raffaele Donini , assessore ai Trasporti Regione Emilia Romagna - Tiziano Onesti, presidente di Trenitalia, Orazio Iacono, amministratore Delegato di Trenitalia e Paolo Paolillo, direttore di Tper.

Per il viaggio di ritorno sono disponibili i treni di linea in partenza per Rimini alle 12.32 (treno regionale 2127 ) o alle 13.32 (treno regionale 11539) e per Piacenza alle 12.33 (treno regionale 11532) o alle 13.33 (treno regionale 2130).