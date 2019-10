Un premio ai chirurghi dell’Ospedale di Vaio

“Premio SICE come migliore comunicazione orale” è il riconoscimento dato dalla Società Italiana di Chirurgia Endoscopica (SICE) ai professionisti dell’U.O. di Chirurgia generale dell’Ospedale di Vaio.

Infatti, l’équipe guidata da Vincenzo Violi ha partecipato a un progetto che vede l’impiego della fluorescenza con verde d’indocianina in chirurgia colorettale. Un lavoro di rilevanza internazionale realizzato insieme al reparto di Chirurgia del Policlinico Umberto I di Roma e al centro di Chirurgia guidata dalle immagini di Strasburgo. Il premio è arrivato in occasione della presentazione dei risultati conseguiti su 50 pazienti trattati con questa metodica, al congresso di SICE dello scorso 30 settembre e primo ottobre.

Ora, per i professionisti dell’Azienda USL, si apre anche l’opportunità per una pubblicazione su riviste scientifiche di rilevanza internazionale.

L’impiego della fluorescenza con verde d’indocianina consente di individuare, in persone con tumori colorettali, un solo linfonodo e sottoporlo a indagini sofisticate di biologia molecolare con lo scopo di ricercare metastasi anche molto piccole che non possono essere evidenziate dalle comuni indagini di anatomia patologica. In questo modo, dunque, si può offrire una cura particolarmente mirata.