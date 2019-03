Unesco, M5s: "Il forum sarà a Parma, vittoria della cultura e delle eccellenze alimentari"

“Parma è stata confermata come sede del Forum Unesco sulla cultura alimentare e sulle industrie culturali. Una vittoria per il territorio e per le eccellenze culturali ed agroalimentari del nostro territorio. Ora tutti al lavoro”. Lo dichiarano in una nota congiunta il sottosegretario ai Trasporti e Lavori Pubblici Michele Dell’Orco, Massimo Bugani, vice capo segreteria di Luigi Di Maio insieme ai parlamentari emiliano romagnoli del Movimento 5 Stelle Davide Zanichelli, Maria Edera Spadoni, Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi, Michela Montevecchi, Alessandra Carbonaro, Stefania Ascari e Vittorio Ferraresi, Marco Croatti e Carlo De Girolamo. La notizia era stata anticipata da twitter dalla deputata del Movimento 5 Stelle Maria Edera Spadoni, che nei giorni scorsi aveva scritto al Ministero per gli Affari Esteri insieme ai colleghi Davide Zanichelli e Maria Laura Mantovani.