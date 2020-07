Università: a "UNIPR On Air" Michele Guerra intervista Andrea Occhipinti

È Andrea Occhipinti, produttore e distributore cinematografico, CEO di Lucky Red e Amministratore delegato di Circuito Cinema, il protagonista del secondo appuntamento di “UNIPR On Air”, l’iniziativa con cui l’Università di Parma riprende “Facciamo conoscenza” dopo l’emergenza COVID-19.

Dopo l’apertura della scorsa settimana con Enrico Giovannini dell’ASviS sullo sviluppo sostenibile e le sue sfide nel post coronavirus, giovedì 9 luglio è la volta di Occhipinti, che dialoga su cinema e spettacolo dopo il COVID-19 con Michele Guerra, docente di Storia e critica del Cinema all’Università di Parma e Assessore alla Cultura del Comune.

L’appuntamento è alle 17 sul canale YouTube Unipr. La realizzazione è come sempre a cura del Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo - CAPAS dell’Università di Parma.

Andrea Occhipinti e Michele Guerra affrontano il percorso che sta attraversando il mondo del cinema in Italia dalla produzione alla distribuzione fino alle sale e ai festival. Il lockdown ha costretto la filiera del cinema a reinventarsi: sono nate piattaforme che mantengono un rapporto vivo con lo spettatore e che sono destinate a diventare uno strumento prezioso per esercenti e distributori nel tempo, anche quando torneremo davanti al grande schermo.

L’intervista durerà mezz’ora e sarà on line sul canale YouTube dell’Università di Parma alle 17. Resterà poi on line anche successivamente, su YouTube e sul sito di “Facciamo conoscenza”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarà disponibile anche in podcast su Spotify (link playlist “UNIPR On Air”) e sul sito di RadiorEvolution (link categoria “UNIPR On Air”).