Università: biblioteche riaperte dal 25 maggio per il prestito su appuntamento

L’Università di Parma comunica che, a causa di difficoltà conseguenti alla necessaria e complessa messa a norma e sanificazione dei locali per il prestito bibliotecario e all'attuale indisponibilità delle quantità di dispositivi di protezione individuale necessari per la sicurezza del personale e degli utenti, non sarà possibile, diversamente da quanto precedentemente comunicato, effettuare la riapertura delle Biblioteche di Ateneo lunedì 11 maggio.

Pertanto l’apertura delle biblioteche dell’Università, limitatamente al prestito su appuntamento, è stata fissata per lunedì 25 maggio 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per verificare orari e telefoni si può consultare il sito web di Ateneo www.unipr.ite quello delle Biblioteche dell’Universitàwww.biblioteche.unipr.it