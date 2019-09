Università: premi ai dipendenti che vanno al lavoro in bici

Da Fiab Parma – Bicinsieme premi ai dipendenti dell’Università di Parma che vanno al lavoro in bici, nella Sede centrale dell’Ateneo. Venerdì 20 settembre, nell'ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile, la sede di via Università ospiterà infatti Bike2Work – Smart Choice for Commuters: tutti i dipendenti che andranno al lavoro in bici, in Sede centrale, saranno premiati.