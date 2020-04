Venturi si scaglia contro i parmigiani: "Non è una scusa plausibile uscire tutti i giorni a prendere il pane"

Il Commissario ad acta Sergio Venturi è tornato a parlare di Parma nella diretta Facebook dell'8 aprile. L'ex assessore alla Sanità si è soffermato, in particolare, sui cittadini parmigiani che escono ogni giorno per fare la spesa o a prendere il pane. "Quando esco vedo tante persone che invece che andare tutti i giorni a far la spesa potrebbero andarci una volta a settimana. Non può essere una scusa plausibile quella di uscire tutti i giorni per andare a comprare il pane. Non so come si possa immaginare di avere questa litania di nuovi casi e di decessi in una città civile come questa".

