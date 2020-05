Via Palermo e via Montebello: ecco le modifiche alla viabilità

Modifiche alla viabilità in via Palermo per rifacimento condotte acqua e gas ed in via Montebello per interventi rifacimento fondo stradale. E’ stata adottata una nuova ordinanza in merito ai lavori in via Palermo che li definisce secondo le seguenti scansioni.

Fase 1 - Fino al 17/05/2020, dalle 00:00 alle 24:00, in Via Palermo – tratto ricompreso tra Via Trento e via Rastelli escluse intersezioni - istituzione del divieto di circolazione, eccetto veicoli diretti ad area di sosta di Via Catania ed aventi massa non superiore a 35q ed altezza massima 3 Metri. Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24.

Fase 2 - Dal 18/05/2020 al 20/06/2020, dalle 00:00 alle 24:00, in Via Palermo – tratto ricompreso tra via Rastelli intersezione compresa e Via Chiesi intersezione esclusa – istituzione del divieto di circolazione. Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24. Via Palermo – da parcheggio di Via Catania a Via Rastelli - istituzione del senso unico alternato. In Via Bergamo istituzione del senso unico alternato. IN Via Palermo – tratto ricompreso tra Via Bologna e Via Chiesi – Istituzione del senso unico con direzione da Est a Ovest.

Fase 3 - Dal 22/06/2020 al 04/07/2020, dalle 00:00 alle 24:00, in Via Palermo – tratto ricompreso tra Via Bergamo intersezione esclusa e Via Chiesi intersezione inclusa - Istituzione del divieto di circolazione. Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24. In Via Chiesi, istituzione del doppio senso di circolazione. Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24, nel tratto ricompreso tra il civ.4 e l’intersezione con Via Brescia. In via Brescia – tratto di intersezione con Via Chiesi -istituzione del divieto di fermata ambo i lati per un’estensione di 20 metri in direzione Ovest dall’incrocio. In Via Brescia – da Piazza Rastelli a Via Chiesi - istituzione del doppio senso di circolazione. L’Azienda TEP S.p.A. provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.

In via Montebello è prorogata la precedente ordinanza fino al 22/05/2020: dalle 00:00 alle 24:00, – da Viale Bizzozzero a Strada Traversetolo – restringimento di carreggiata. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o impianto semaforico. Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati. Istituzione del divieto di circolazione nelle strade afferenti per il tempo strettamente necessario ad esecuzione lavori sugli incroci e contestuale istituzione del senso unico alternato. Via Martiri di Cefalonia per il tempo strettamente necessario all’avanzamento del cantiere Destituzione corsia bus. Istituzione doppio senso di circolazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.