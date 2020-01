Durante il discorso pronunciato in occasione delle celebrazioni per la consegna del Premio Sant'Ilario, che quest'anno si sono svolte per la prima volta al Teatro Regio di Parma, il sindaco Federico Pizzarotti si è commosso. Gli applausi della folla, accorsa in teatro per ascoltarlo e celebrale il Patrono della città, lo hanno incoraggiato e -dopo qualche istante - è tornato sul palco per salutare.