Gioca due euro e vince una casa

Ha giocato una schedina da 2 euro del gioco 'VinciCasa' ed ha vinto la possibilità di comprare un'abitazione. Un anonimo giocatore del punto vendita Sisl Mau Mau bar di via Emilio Lepido si è aggiudicato la cifra di 500 mila euro, 200 mila in denaro e 300 mila per l'acquisto di uno o più immobili ad uso abitativo sul territorio nazionale. Il fortunato vincitore ora avrà due anni di tempo per scegliere la casa dei suoi sogni. La vincita è avvenuta nell'estrazione di sabato nell'ambito del gioco della famiglia di Win for Life che emtte in palio proprio il bene immobile. La scelta della casa avverrà da parte del giocatore in libertà: potrà scegliere tra un appartamento al mare, una casa in campagna o un locale in centro storico, in qualsiasi città italiana.