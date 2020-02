Welcome Days Erasmus: il consigliere Spadi saluta gli studenti stranieri dell'Ateneo

Questa mattina nell'Aula Magna del Polo Didattico di via del Prato hanno preso il via i Welcome Days Erasmus, tre giornate, organizzate dalla U.O. Internazionalizzazione dell'Università di Parma, dedicate agli studenti stranieri di scambio (Erasmus e Overworld) in arrivo a Parma per il secondo semestre 2019/2020 nell'Ateneo della nostra città.

Ha portato i suoi saluti ai ragazzi anche Leonardo Spadi, consigliere incaricato alla Partecipazione giovanile, ai Rapporti con le Rappresentanze studentesche e al Welfare dello studente universitario, che ha incentrato il suo intervento su una sintetica presentazione di Parma 2020, sottolineando la positiva opportunità di svolgere il proprio percorso di scambio nell'anno di Parma Città Capitale Italiana della Cultura, e sulla fruttuosa collaborazione tra Comune e Università, in particolare nell'ambito delle progettualità di Parma Città Universitaria.