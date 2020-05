Tutti i consigli per un make up perfetto anche quando si indossa la mascherina

La mascherina è un accessorio fondamentale per proteggere la nostra salute e quella degli altri, che farà parte della nostra vita ancora per molto tempo. Sicuramente però in molte hanno già notato la difficoltà di mantenere il trucco "integro" quando si indossa questo accessorio protettivo, sia per una questione di calore che per il rischio altissimo di trasferimento del make up dal viso alla mascherina stessa. Ecco allora alcuni consigli e accorgimenti beauty da seguire per conciliare salute e bellezza e non dover rinunciare ai propri trucchi preferiti!

Make up viso

Per non dover rinunciare a fondotinta & Co., il consiglio di base è quello di prediligere prodotti no transfer dalla texture leggera, che lasciano respirare la pelle e non occludono i pori. Inoltre, utilizzando l'accoppiata base cremosa + polverosa, riuscirai a trattenere più a lungo i pigmenti del trucco e a farlo durare più a lungo. Per trovare la formula ideale per il tuo tipo di pelle, sperimenta trucchi dalle consistenze diverse, così da individuare quello più adatto alle tue esigenze.

Ricorda comunque di idratare sempre la pelle prima di applicare qualunque tipo di trucco e, soprattutto in estate, di proteggerla dall'azione dei raggi solari, scegliendo quei prodotti, come fondotinta o BB Cream, dotati di un buon fattore di protezione (SPF): con un solo gesto otterrai una pelle protetta e uniforme.

Trucco occhi

Indubbiamente, il focus del maquillage con la mascherina sono gli occhi: per metterli in primo piano, scegli un colore che metta in risalto l'iride giocando con i contrasti. Ad esempio, se hai gli occhi verdi o nocciola, via libera ai toni viola e bordeaux, mentre per gli occhi blu o grigi l'ideale sono le tonalità calde come rame, marrone e oro.

I 3 prodotti must have per un trucco occhi perfetto sono un ottimo mascara, una palette di ombretti neutri e un eyeliner nero, il tutto obbligatoriamente waterproof, soprattutto se porti gli occhiali e vuoi evitare sbavature improvvise. A questi poi, puoi aggiungere una pellette di ombretti waterproof e multicolor abbinata ad un buon primer occhi, così da poter adattare il trucco al colore o alla fantasia della mascherina.

Per evitare il mascara e avere un sguardo da cerbiatta via libera anche alle ciglia finta: puoi provare le ciglia finte magnetiche o con colla ma anche le extension, un'alternativa più naturale e meno “invasiva” delle ciglia finte a nastro o a ciuffetti.

Trucco labbra

Se non vuoi rinunciare al tuo rossetto preferito, puoi optare per tinte labbra o rossetti opachi, oppure utilizzare dei piccoli trucchi per una super tenuta: usa la matita labbra su tutta la superficie labiale, poi applica un rossetto o lip gloss cremoso e passa sulle labbra una velina. In questo modo eliminerai la parte grassa del prodotto lasciandone però i pigmenti sulle labbra. Ci sarà sempre un minimo di trasferimento di colore all’interno della mascherina, ma sicuramente più contenuto.

Il consiglio in più

Ricordati sempre di lavarti le mani spesso e prima di qualsiasi contatto con il viso. Inoltre, non sottovalutare l'importanza di avere strumenti puliti, assicurandoti di lavare i pennelli e le spugne dopo ogni utilizzo con sapone e acqua calda e provando quelle soluzioni alcoliche specifiche per l'igiene dei trucchi, come matite e ombretti.

Clicca qui per sapere come applicare l'eyeliner alla perfezione.

Clicca qui per la guida su come applicare gli ombretti senza commettere errori.