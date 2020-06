Prezzi case a Parma: quotazioni stabili. La mappa zona per zona

A Maggio 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.938 al metro quadro, con un aumento del 3,89% rispetto a Maggio 2019 (1.866 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Parma ha raggiunto il suo massimo nel mese di Aprile 2015, con un valore di € 1.952 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2018: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.807 al metro quadro.

