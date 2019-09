corvi (forza civica): "solidarietà agli agenti della polizia penitenziaria dopo l'ennesimo episodio di violenza nel carcere di via burla."

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

"Ennesimo episodio di violenza nel carcere di via Burla dove un detenuto del Gambia ha aggredito e preso a morsi due agenti per futili motivi. Solidarietà agli agenti della Polizia Penitenziaria, che nella loro quotidiana e silenziosa battaglia sono costretti a svolgere, con una cronica carenza di uomini e mezzi, i propri compiti istituzionali." Così in una nota Alessandro Corvi, presidente dell'associazione culturale Forza Civica.

Gallery