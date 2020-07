Bimbo di 2 anni azzannato da un cane in via Po: è grave in ospedale

Gravissimo episodio nella serata di mercoledì 8 luglio in via Po a Parma. Un cane avrebbe azzannato un bimbo di soli due anni, che ora si trova ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma. Erano da poco passate le ore 22 quando l'animale ha attaccato il bambino: si tratta del cane di famiglia che si trovava insieme ai genitori ed al bambino durante la consueta passeggiata. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato il cane ad azzannare il piccolo in faccia. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivate, in pochi istanti, l'ambulanza e l'automedica della Croce Rossa di Parma. I carabinieri di Parma si sono recati nel luogo in cui è avvenuto l'incidente per effettuare un sopralluogo ed ascoltare i genitori, ovviamente sconvolti per l'accaduto. Il bambino è attualmente ricoverato all'interno del reparto maxillo-facciale dell'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute. La prognosi è di circa un mese.

