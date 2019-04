A tu per tu con i ladri: attimi di terrore a Borghetto di Noceto

Ha messo in fuga i ladri, che sono entrati all'interno della sua abitazione, a forza di urla. Una donna, che risiede all'interno di un'abitazione a Borghetto di Noceto, è riuscita a sventare un furto, che alcuni banditi stavano per compiere all'interno della sua casa. Proprio domenica 21 aprile, il giorno di Pasqua, i ladri hanno deciso di battere a tappeto alcune zone del parmense, da Busseto alla zona di Noceto. Tutti i tentativi non sono andati a buon fine. In particolare a Borghetto di Noceto la proprietaria, che era in casa, ha sentito alcuni rumori e all'improvviso si è trovata davanti due banditi. I ladri sono scappati prima dell'arrivo dei carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo sul posto. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili del tentato furto.