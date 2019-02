Abusò delle nipotine di 6 e 11 anni: 46enne arrestato

Abusò ripetutamente delle nipotine di 6 ed 11 anni, approfittando della fiducia che aveva nei loro confronti per il suo grado di parentela. Lo zio 'orco' 46enne, originario del Vietnam, è stato arrestato ieri dai carabinieri di San Polo Torrile, che hanno eseguito il mandato d'arresto nei confronti dell'uomo, dopo che la condanna a 6 anni e mezzo di carcere è diventata definitiva. La Cassazione infatti ha respinto il ricorso presentato dai suoi avvocati. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l'uomo si rese protagonista, in un Comune della Bassa parmense, di abusi nei confronti delle minori. Le due nipotine furono vittime della violenza di quell'uomo che avrebbe dovuto rappresentare per loro un punto di riferimento. Con la sentenza definitiva è arrivato anche l'arresto: ora il 46enne dovrà scontare il resto della pena in carcere, più di 5 anni.