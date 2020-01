Affitta gratis l'appartamento alle prostitute in cambio di sesso: condannato

Aveva messo a disposizione il suo appartamento, collocato nella periferia di Parma, ad una ragazza che - insieme ad altre giovani - lo utilizzava per gli incontri sessuali a pagamento. Il proprietario dell'abitazione è stato condannato dal Tribunale di Parma per favoreggiamento della prostituzione: l'uomo ha deciso di scegliere la strada del patteggiamento della pena. Secondo quanto ricostruito dall'accusa l'uomo, residente a Parma, aveva affittato gratuitamente un mini appartamento a sua disposizione ad una donna, in cambio di incontri gratis di sesso con lei e con le altre prostitute che frequentavano la casa.