Aggredisce la compagna anche durante l'allattamento: condannato

L'aveva minacciata ed aggredita anche nei mesi precedenti ma il culmine della violenza era stato raggiunto quando, circa un anno fa, in occasione del Ferragosto del 2018, l'aveva aggredita mentre allattava suo figlio. Una donna, che dopo l'ultimo episodio ha deciso di denunciare il compagno, ha vissuto mesi di angoscia e violenze, in balìa di quell'uomo, che aveva messo in atto comportamenti ed azioni violente. Dopo l'aggressione di Ferragosto la donna si è rivolta alle forze dell'ordine ed aveva ricostruito la sua esperienza personale con quell'uomo. Il Tribunale di Parma ha deciso di condannarlo per maltrattamenti in famiglia.