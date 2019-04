Aggrediscono un minorenne sul bus e lo mandano all'ospedale: due giovani denunciati per lesioni aggravate

E' stato aggredito mentre si trovava a bordo di un autobus, nel primo pomeriggio di ieri. Un giovane parmigiano di 17 anni, che ha riportato alcune lesioni ed è stato poi accompagnato al Pronto Soccorso per le cure necessarie, è stato vittima di due giovani senegalesi, uno maggiorenne e uno minorenne, che lo hanno incontrato a bordo del mezzo pubblico. Secondo le prime informazioni l'aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi. I poliziotti delle Volanti sono arrivati sul posto alle ore 14, dopo aver ricevuto una segnalazione. Il minorenne, che si è fatto poi medicare in ospedale, ha ricostruito l'episodio. I due giovani sono stati denunciati per lesioni personali aggravate.