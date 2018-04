Aggressione in borgo XX Marzo, il presidente di Ascom: "Non si può più aspettare: investimenti in centro e più forze dell'ordine"

Dopo l'aggressione della proprietaria del negozio 'Life' di borgo XX Marzo il presidente di Ascom Parma Vittorio Dall'Aglio commenta l'episodio e torna a parlare di sicurezza a Parma. "Una brutale aggressione, in pieno centro, in pieno giorno, in una via di passaggio per lo shopping. E’ da questo ennesimo episodio di violenza avvenuto ai danni di una commerciante che prendiamo spunto per intervenire, ancora una volta, sulla questione sicurezza a Parma. Che siano ladri, malviventi o baby gang, infatti, la microcriminalità esiste e colpisce spesso proprio gli operatori che tutti i giorni, nei loro negozi, sono in prima linea sulle strade fornendo in questo modo un servizio alla collettività e, in senso più ampio, mantenendo viva la città con le loro vetrine accese.

Pur consapevoli che l’Amministrazione comunale si sia attivata per decentrare alcuni uffici della polizia municipale in zona Ghiaia e Oltretorrente e che le stesse Forze dell’Ordine stiano già facendo tutto quanto in loro potere per arginare il problema, questo ulteriore segnale di allarme evidenzia come oggi sia più che mai necessario cercare di fare di più, intervenendo in particolare sull’aumento della visibilità e del presidio fisico delle forze dell’ordine. Non si può più aspettare, occorrono investimenti concreti per un urgente e necessario rilancio del centro storico affinché anche i commercianti si sentano protetti e non arrivino a dover pensare che spostarsi dal centro sia la soluzione migliore per lavorare con più serenità. Da parte nostra, stiamo già lavorando in questo senso investendo in un progetto per la sicurezza del centro storico, che presenteremo alle Istituzioni cittadine, e che presto contiamo di poter realizzare concretamente".