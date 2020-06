Ai domiciliari esce di casa senza motivo: arrestato 49enne parmigiano

Avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari ed invece è stato fermato dai carabinieri della stazione Oltretorrente mentre si trovava in strada, lontano dalla propria abirazione. Un parmigiano di 54 anni è stato arrestato per evasione: ora si trova nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa del processo per direttissima. L'uomo era agli arresti con l'accusa di atti persecutori: la misura cautelare era stata applicata poichè aveva violato il divieto di dimora nel comune di Lesignano dè Bagni.

