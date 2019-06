Alessandro Proto arrestato per truffa aggravata: annunciò l'acquisto del Parma Calcio

Alessandro Proto, l'operatore finanziario noto per aver 'trollato' l'intero sistema finanziario nazionale ed internazionale alcuni anni fa, è stato arrestato per truffa pluriaggravata: l'accusa nei suoi confronti è di aver sottratto ad una donna con problemi psichici e fisici una cifra che si aggira intorno ai 130 mila euro. Proto, che era già stato arrestato in passato e ha precedenti per truffa e violazioni finanziarie è noto per aver annunciato, con tanto di comunicati stampa poi pubbicati dai maggiori quotidiani nazionali e non solo, in svariate riprese l'acquisizione di percentuali di aziende come Rcs Media Group, la Fiat, l'Espresso e Mediaset. Alessandro Proto annuncià anche l'acquisizione del Parma, notizia poi subito smentita.