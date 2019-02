Amministratore di condominio ruba i soldi dai conti correnti degli inquilini: sequestri per 40 mila euro

Sottraeva sistematicamente somme di denaro dai conti corrente degli inquilini dei condomini che gestiva ed effettuava bonifici a suo favore. Sono queste le gravi accuse nei confronti di un amministratore di condominio della città, le cui iniziali sono L.O., che ha subito, nei giorni scorsi, il provvedimento di sequestro preventivo di 40 mila euro, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Parma. Il sequestro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza che ha portato avanti le indagini, coordinate dalla Procura di Parma. Il caso è nato a partire dalle querele presentate da alcuni condomini ed inquilini che sospettavo irregolarità nella gestione dei conti e delle somme per il pagamento dei servizi comuni. Le Fiamme Gialle hanno approfondito la situazione ed hanno verificato, attraverso accertamenti bancari e testimonianze, l'amministratore di condominio sottraeva ingenti somme di denaro dai conti corrente dei condomini, effettuando poi bonifici a suo favore. Come giustificazione per le spese presentava anche una falsa documentazione relativa a lavori mai avvenuti.